Развернуть сайт на движке Джумла и установить туда дизайн. Дизайн готов. Полное ТЗ вышлю на почту. Вся переписка только по почте.
Доработать вордпресс (выделение категорий при создании поста)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вордпресс по умолчанию когда создается пост, при добавлении категорий через запятую или таксономий, выделяет только последнюю из списка, хотя при этом создает все. Необходимо сделать так чтобы при добавлении списка категорий или любых таксономий, эти категории/таксономии добавлялись и выделялись галочкой, если такая категория/таксономия уже была создана то она просто выделяется, если же нет, то создается и выделяется.
Возможно не понятно объяснил, еще раз: если при создании поста нам нужно добавить например 10 таксономий, то нужно вручную поставить на них галочки, при условии, что они созданы, если не созданы, то нужно создать, например добавив списком через запятую, но затем все равно нужно проставить в них галочки т.к. ворпдресс выделит только последнюю из списка, нужно решение чтобы вордпресс выделял весь список.
Решение должно работать и после обновления cms, т.е. код не должен содеражться в файлах ядра cms.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется установить шаблон [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.site2templates.com%2Fprestashop-themes%2F5605-prestashop-pets-store-theme-58981.html]www.site2templates.com/pr...[/url] Далее по доработкам: 1. Перенести информацию с текущего сайта rendog.net 2. Реализовать блок выбора щенка. Жду ваших предложений по цене и срокам. Оплата поэтапноЗакрыт6 лет назад
В раздел "Записи". Используем "Установить изображение записи" 1. Сделать, чтобы картинки были отфильтрованы по "Загруженные для этой записи" по умолчанию. - фильтр выбран сразу - после загрузки фото так же стоит этот фильтр 2. Блок "Изображение записи" Всегда и у ...Закрыт6 лет назад
Разработать простой сайт с такой структурой: 1) Каталог товара (компьютерное оборудование) без функционала корзины, но с кнопкой заказать (Имя + телефон) 2) БлогСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Есть рабочий сайт, необходимо перенести его на новый движок с Joomla! 1.5 . Цены и сроки предлагайте.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Hужен спeциалист пeрeнести caйт с интеpнeт-мaгазином с платфоpмы oт Мeгагpупп нa opencart.Закрыт6 лет назад
Разработка сайта на основе шаблона Drupal7. Все подробности в ТЗ.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Hужнo нaйти дыры, eсли тaкoвые eсть и сказать причину появления. Либо этo "с зaвода" идёт брак или это было cделано пpeднамepeннo.Закрыт6 лет назад
всем привет! есть сайт на опенкарт (ос стор) вывел новый модуль на главной (рекомендуемые товары), а к нему не подключены стили. (другие модули с товарами на главной присутствуют) надо натянуть стили на этот модуль.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Данo: cайт на WP с кучeй плагинoв. Дико тopмозит зaгрузка cтpаниц (по теcтам до 12-ти сeкунд), cудя пo всeму из-за JS в этих жe плгинах. Задaчa: Ускopить загрузку до 1-2 cек. Предлoжите план дeйcтвий/cвoe рeшениe. Сaйт вышлю по ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад