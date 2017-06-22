Доработать вордпресс (выделение категорий при создании поста)

Вордпресс по умолчанию когда создается пост, при добавлении категорий через запятую или таксономий, выделяет только последнюю из списка, хотя при этом создает все. Необходимо сделать так чтобы при добавлении списка категорий или любых таксономий, эти категории/таксономии добавлялись и выделялись галочкой, если такая категория/таксономия уже была создана то она просто выделяется, если же нет, то создается и выделяется.

Возможно не понятно объяснил, еще раз: если при создании поста нам нужно добавить например 10 таксономий, то нужно вручную поставить на них галочки, при условии, что они созданы, если не созданы, то нужно создать, например добавив списком через запятую, но затем все равно нужно проставить в них галочки т.к. ворпдресс выделит только последнюю из списка, нужно решение чтобы вордпресс выделял весь список.

Решение должно работать и после обновления cms, т.е. код не должен содеражться в файлах ядра cms.