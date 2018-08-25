Доработка базы данных организации YII

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Доработка базы данных организации.

Движок БД Yii Framework

Требуется программист, знающий данный движок. Желательно привести пример исполненных работ или портфолио на данном движке.

Работа только честная сделка.

Бд и функционал БД после доработки должна остаться в рабочем состояние.

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Yii
7 лет назад
azmigtele
Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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