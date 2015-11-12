Доработка элемента ImagePro от Zoolanders (Joomla, Zoo)

1. Корректно прописать слайдер, чтобы не было дублей картинок и кнопок. Шаблон AdCMS, сайт: http://polyskidki.ru/ . 2. Заменить паттерн на слайдере, чтобы выглядело так как здесь: http://www.webagate.com/demos/alia/newlook-one-page-website-template/960/Light-Version/index.html . Шаблон AdCMS: http://www.cpasoft.ru - просто для сведения.