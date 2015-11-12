Добрый день. Сайт посвящен картинкам и просмотра видео. Небольшой функционал. Хранилище будет размещено на амазоне, необходимо интеграция с хранилищем. Картинки после загрузки отражаются зеркально, ставятся ватермарки. Верстка готова, необходимо натянуть на движок и все настроить. Оставляйте ваши контакты, реализованные ...
Доработка элемента ImagePro от Zoolanders (Joomla, Zoo)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить вывод превью картинки в медиа-менеджере элемента ImagePro от Zoolanders.
Насколько я могу судить, там используются js-плагины.
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