Доработка функционала связки сайта на Битрикс с Мой склад.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки278 просмотров

Есть сайт, есть связка с Мой склад. Есть ряд срочных задач по доработке функционала и синхронизации заказов, формировании ссылок на оплату, работа со статусами заказа и др. Все подробности - кандидатам в личку. Жду откликов

3 года назад
petruchap
Юрий 
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