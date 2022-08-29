Требуется специалист по WordPress для улучшения фильтров поиска на сайте killapods.shop. Необходимо добавить группировку товаров по брендам и вкусам с выпадающими подменю. Оптимизация поиска должна работать корректно как на ПК, так и на мобильных устройствах. Поиск должен распространяться на следующую страницу после нажатия кнопки.
Доработка функционала связки сайта на Битрикс с Мой склад.
Есть сайт, есть связка с Мой склад. Есть ряд срочных задач по доработке функционала и синхронизации заказов, формировании ссылок на оплату, работа со статусами заказа и др. Все подробности - кандидатам в личку. Жду откликов
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