Доработка и поддержка сайта на Drupal

Необходимо выполнить ряд доработок сайта на Drupal 6:

- объединение двух частей сайта с разными доменами в один

- изменения по итогам редизайн сайта

- добавление фильта по IP

- перевод статичных страниц в Drupal

- по мелочи

А затем поддержка сайта с небольшими доработками по ходу.

Текущий разработчик по внутренним причинам не может более заниматься нашим проектом, но предоставит всю необходимую техническую информацию о нашем проекте.