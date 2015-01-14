Доработка интернет магазина на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки235 просмотров
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сайт http://stylishwatches.org требуются следующие доработки:

1. Сделать удобочитаемые ссылки, (ЧПУ) когда включаешь встроенные ЧПУ в cms, перестают работать некоторые пункты.

2. Выполнить микроразметку сайта под яндекс.

Joomla
9 лет назад
pcadm
Антон 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад