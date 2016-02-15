Доработка компонентов на Битриксе

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка153 просмотра

Настроить компоненты "Новости" и "Мероприятия" под разные учетные записи.

Протестировать форму обратной связи, настроить получение разными менеджерами в зависимости от выбора пользователя сайта.

Адаптировать системную captcha под стили сайта.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (ildar.r.khasanshin) – обсудим и я вышлю полное ТЗ. 

Время на задачу: 15 часов.

Стоимость 1 часа – 250р.

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров