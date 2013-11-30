Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок136 просмотров

Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов.

Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.

Opencart
11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, быстро понимает суть проблемы! Помог быстро решить проблему которую я пытался решить около месяца с несколькими исполнителями. Советую!
Дмитрий хороший человек и добросовестный заказчик. Все понятно и детально объяснил. С таким человеком приятно работать!

Заявки фрилансеров

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад