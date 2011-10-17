Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Включено несколько стандартных плагинов. Проблема в следующем: сайт ...
Доработка под Joomla/Virtuemart страница товара
Необходимо
Используя плагин Facebox, реализовать следуещее:
При нажатии на саму картинку товара (уже находясь на самой странице товара, flypage)
Открывалось всплывающее окно с большой картинкой, и помимо нее в этом всплывающем окне были мини картинки доп. изображений, как навигация.
при нажатии на которые в этом же всплывшем окне открывается большая картинка доп изображения)
Внешне выглядит как на сайте asos.com
Бюжет обсуждается, жду предложений.
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