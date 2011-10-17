Доработка под Joomla/Virtuemart страница товара

Необходимо

Используя плагин Facebox, реализовать следуещее:

При нажатии на саму картинку товара (уже находясь на самой странице товара, flypage)

Открывалось всплывающее окно с большой картинкой, и помимо нее в этом всплывающем окне были мини картинки доп. изображений, как навигация.

при нажатии на которые в этом же всплывшем окне открывается большая картинка доп изображения)

Внешне выглядит как на сайте asos.com

Бюжет обсуждается, жду предложений.