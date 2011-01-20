Необходима подсказка по решению следующей проблемы: при отображении на странице категории блока подкатегорий, подкатегории не переводятся, хотя сами подкатегории как категории переведены. Версии компонентов K2 2.4.1, joomfish 2.0.4 Если решение проблемы не 5 ...
Доработка проекта на битрикс
Знание битрикс, php, javascript
Подробности при общении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $70
Необходимо сверстать шаблон под Битрикс Работаю только по "безопасной сделке" или "оплата после приема работы" ТЗ в прилагаемом архиве.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Купил хостинг и установил приложение joomla pack там все есть и форум и коменты т е полный набор, времени нет делать это самому. должно получиться типа этого - http://comp-home-service.com дальше я сам ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Детский центр хочет показывать родителям как играют их дети Поэтому надо вывести на сайт на джумле видео с голосом Камеры можем купить какие скажете сделать все как скажете Кто ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать вывод items в категории zoo двумя списками. Один картинками, другой списком названий. Пример во вложении. На эскизе слева объекты названиями-ссылками и справа фотографиями это одни и те items. Прошу откликаться только знающих механизм ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- Сверстать сайт. - "Нацепить" на простую CMS с каталогом. (именно каталог а не интернет магазин, нужно без цен и корзины. Пример как видит каталог дизайнер - в прикрепленном файле) - Записать обучающее ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт: www.barcelonainfocus.com Нужна форма бронирования, которую можно подключать к разным единицам, меняя и задавая новые параметры бронирования. Форма бронирования должна быть с календарем, с возможностью открывать и закрывать даты и привязывать к ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
В связи с переводом одного из наших сайтов на Drupal (пожелание заказчика) мы ищем консультанта по этой системе, готового поделиться опытом, навыками и пониманием. Ничего писать не требуется, просто рассказываете, отвечаете на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Приветствую! Есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к Битриксу. Сроки: 2 дня. Ничего сложно нет. Каталог, корзина (без оплаты), новости. ICQ: семь три семь три два два ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо исправить ошибки на сайте и доработать в соответствии с ТЗ. Только для фрилансеров с большим опытом работы с Joomla! (версия Joomla! 1.5) ТЗ вышлю. Писать сюда или в ЛС.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад