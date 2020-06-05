Проект – корпоративный сайт компании. Задача: Есть тема WP (https://preview.themeforest.net/item/facmaster-factory-industrial-wordpress-theme/full_screen_preview/25443059?_ga=2.158494450.934723389.1591173645-1531099816.1587020384), которая уже согласована с заказчиком, есть согласованные дизайн-макеты, разработанные на основе этой темы. Нужно развернуть готовое решение на хостинге, доработать/доверстать ...
Доработка проекта на Wordpress
Уважаемые Исполнители.
Необходимо переработать проект на WordPress.
Проект работающий, изменения вносим этапами.
Подробное Техническое Задание во вложении. Делаем все на действующем шаблоне.
Указывайте срок и стоимость.
Готовы приступать сегодня!
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать партнерский сайт тех задание во вложении .От вас цена и срокиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Задачу прикрепляю в аттаче. Исполнителю выбираю по отзывам и лучшему ценовому предложению.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работы на несколько часов. Копия сайта http://developer1.dev.bitonyx.io Сделать правки https://docs.google.com/document/d/19CLZ3-sEseTp2r3ER1Bd_n2GMOZ6HTXKnkg2lrdygVs/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Как и говорил работа с сайтом нужно исправить некоторые ошибки с дизайном и изменить дизайн с помощью WordPress и Опенкард Оплата от 50$ до 430$ зависимость от качества и срока работыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Всем привет. Нужно выполнить некие изменения по сайту. ТЗ приложил. Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу. По этому проекту есть ещё много заданий, если всё будет ок, то ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть готовый сайт, нужно его залить на движок вордпресс, с полным подключением базы и дальнейшим разъяснением.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо в DLE для зарегистрированного пользователя реализовать подписку на новые новости в категории. А) В категории и в полную новость добавить ссылку ''Подписаться на категорию'' или ''Отписаться от категории'' при нажатии на неё ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад