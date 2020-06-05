Доработка проекта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки661 просмотр

Уважаемые Исполнители.

Необходимо переработать проект на WordPress.

Проект работающий, изменения вносим этапами.

Подробное Техническое Задание во вложении. Делаем все на действующем шаблоне.

Указывайте срок и стоимость.

Готовы приступать сегодня!

Заранее спасибо.

WordPress
5 лет назад
guest_15914273178884
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