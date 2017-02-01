Доработка сайта

Необходимо провести доработки по сайту согласно ТЗ.

Ничего сверхьестественного и сложного.

Сайт на диафан - многие говорят, что очень похож на wp

От исполнителя Сроки и Стоимость, ссылку и доступ дам исполнителю

1. Сделать шаблон адаптивным с соблюдением кроссбраузерности.

1.1. Для лучшей загрузкисайта использовать рекомендации сервиса PageSpeedInsights в т.ч. для JavaScript и CSS, блокирующих отображение верхней части страницы

2. Исправить ошибки кода, которые выявляет https://validator.w3.org

3. Русская и английская версия сайта. Русский язык основной.

4. Добавить ещё один блок «Услуги» на главной между блоком новостей и отзывами

5. Вместо блока "Наши клубы" должен быть блок"Статьи" с автоматическим выводом картинки и заголовка последних

четырех статей.

6. Наименования разделов шаблона, в соответствии с представленной схемой сайта.

7. Цветовая гамма. Основной цвет темно-синий, вторичные –светло-синие и белый. Цветовую гаммуиспользовать аналогичную как на http://stylemixthemes.com/demo/transcargowp

8. Шрифт Open Sans, размер 14px.

9. Три меняющихся слайдера на главной, с эффектом типа http://stylemixthemes.com/demo/transcargowp (прямоугольный полупрозрачный блок-баннер с текстовой ссылкой в левом углу каждого слайда). Размеры

предоставляемых картинок необходимо привести в соответствии с необходимыми размерами

слайдов)

10. Добавить к кнопкам соцсетей кнопку"Подписаться" от Фэйсбука

12. Микроразметка (meta property)