Информационный ресурс на Drupal, создан на основе шаблона, необходимо исправить баги и сделать нововведения. Система сотрудничества: Скидываю пунктами необходимые правки.Оцениваете стоимость по каждому (или по отдельным группам) и приблизительные сроки.Утверждаю бюджет у ...
Доработка сайта
Необходимо провести доработки по сайту согласно ТЗ.
Ничего сверхьестественного и сложного.
Сайт на диафан - многие говорят, что очень похож на wp
От исполнителя Сроки и Стоимость, ссылку и доступ дам исполнителю
1. Сделать шаблон адаптивным с соблюдением кроссбраузерности.
1.1. Для лучшей загрузкисайта использовать рекомендации сервиса PageSpeedInsights в т.ч. для JavaScript и CSS, блокирующих отображение верхней части страницы
2. Исправить ошибки кода, которые выявляет https://validator.w3.org
3. Русская и английская версия сайта. Русский язык основной.
4. Добавить ещё один блок «Услуги» на главной между блоком новостей и отзывами
5. Вместо блока "Наши клубы" должен быть блок"Статьи" с автоматическим выводом картинки и заголовка последних
четырех статей.
6. Наименования разделов шаблона, в соответствии с представленной схемой сайта.
7. Цветовая гамма. Основной цвет темно-синий, вторичные –светло-синие и белый. Цветовую гаммуиспользовать аналогичную как на http://stylemixthemes.com/demo/transcargowp
8. Шрифт Open Sans, размер 14px.
9. Три меняющихся слайдера на главной, с эффектом типа http://stylemixthemes.com/demo/transcargowp (прямоугольный полупрозрачный блок-баннер с текстовой ссылкой в левом углу каждого слайда). Размеры
предоставляемых картинок необходимо привести в соответствии с необходимыми размерами
слайдов)
10. Добавить к кнопкам соцсетей кнопку"Подписаться" от Фэйсбука
12. Микроразметка (meta property)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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