Доработка сайта на Битрикс

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки123 просмотра

Доработка сайта на Битрикс

1. На одной странице корзина и форма оформления заказа

2. При покупке товара скидка к общей сумме должна быть округлена до рубля

3. Регистрация на сайте через соц.сети

10 лет назад
izb2000
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров