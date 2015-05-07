Доброго дня. Нужно срочно перенести сайт с одного хостинга на другой. Сайт на 1С
Доработка сайта на Битрикс
Доработка сайта на Битрикс
1. На одной странице корзина и форма оформления заказа
2. При покупке товара скидка к общей сумме должна быть округлена до рубля
3. Регистрация на сайте через соц.сети
Заявки фрилансеров
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