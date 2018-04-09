Доработка сайта на битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок167 просмотров
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Добрый день необходимо доработать сайт http://gzk.kz/

в следующих моментах:

1. В карточке товара заменить модуль увеличения фотографий на такой  как у https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP

Ссылка на пример страницы карточки товара: http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html

2. В каталоге в левой боковой панели, под ползунками, добавить развертываемый список по категориям товаров, чтобы реализовать быстрый доступ к любой из категорий.

См. фото Каталог в приложенных файлах.

Ссылка на пример страницы каталога: http://gzk.kz/catalog/portfolios/

3. В каталоге заменить у ползунка надпись "BASE" на "Цена".

4. Настроить работу страницы http://gzk.kz/catalog/ так же как (внешне они одинаковые) http://gzk.kz/catalog/Briefcase-and-document-folders/

5. В Админке карточки товара Заменить тексты названий Свойств товара, оставшиеся от старого сайта на новые.

См. фото Админка

6 лет назад
AndrewKoptev
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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