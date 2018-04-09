Доработка сайта на битрикс

Друзья, нужно внести правки в сайт [url=https://www.tepe.com.ua/]www.tepe.com.ua[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/12ZhrK-rTrUb_GP1qMxNdwusERf5nz2gv/view?usp=sharing]PSD-макет[/url] + [url=https://drive.google.com/file/d/1GVXyRqDcgG7KNvdtiQLWR6XHVc33odSa/view?usp=sharing]Скрин-схема[/url] по алгоритму заказа 1) доставка Новой почтой. При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта" И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день необходимо доработать сайт http://gzk.kz/
в следующих моментах:
1. В карточке товара заменить модуль увеличения фотографий на такой как у https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP
Ссылка на пример страницы карточки товара: http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html
2. В каталоге в левой боковой панели, под ползунками, добавить развертываемый список по категориям товаров, чтобы реализовать быстрый доступ к любой из категорий.
См. фото Каталог в приложенных файлах.
Ссылка на пример страницы каталога: http://gzk.kz/catalog/portfolios/
3. В каталоге заменить у ползунка надпись "BASE" на "Цена".
4. Настроить работу страницы http://gzk.kz/catalog/ так же как (внешне они одинаковые) http://gzk.kz/catalog/Briefcase-and-document-folders/
5. В Админке карточки товара Заменить тексты названий Свойств товара, оставшиеся от старого сайта на новые.
См. фото Админка
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