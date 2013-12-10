Доработка сайта на битрикс малый бизнес

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок129 просмотров

http://eris.mb-dev.ru/

Список доработок -

1. создать карточку товара https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxa1poOS1vYnBDeHM/edit?usp=sharing - имеется верстка. Карточка товара выводит сразу несколько артикулов.

2. вывести в каталоге https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxZkpnQUZrZnRxY2c/edit?usp=sharing разделы категорий. Уточню, категории делятся на разделы. Изделие относится к одной категории.

3. Запустить формы обратной связи на странице контакты и в футере. На странице контактов разместить кнопку отправить, как в футере.

Логотип на всех страницах сделать кликабельным со ссылкой на главную

4. реализовать на странице "где купить" функционал с ярлыками, как на http://gobelen.com/shops/moskva_i_moskovskaya_oblast/ - при нажатии переход к конкретному магазину - все магазины вести в админке

5. На главной странице сделать возможность прокрутки слайдера колесиком, при клике на двери в слайдере - сделать переход к карточке товара, четыре статьи "качество" выводить из избранных статей в админке.

6. Задействовать все элементы отправки в корзину и оформления заказа, саму корзину сделать по макету https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxQ1JyWU9JRktmRjQ/edit?usp=sharing Верстка есть.

Отмечу, что на сайте нет авторизации, все заказы выполняются гостями сайта - сразу после заказа должно приходить два письма - "спасибо за заказ" заказщику и уведомление о заказе админу.

После заказа должна открываться страница с фразой "Спасибо за заказ. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время".

Желательный срок сдачи - вечер 30 ноября. Если больше, указать в заявке.

11 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
11 лет назад
$300
3 дня
Хорошая работа, качественное исполнение. Ежедневные отчеты о ходе работ. Была небольшая задержка, но она компенсирована допработами с лихвой.
Адекватный заказчик, оперативно отвечает на все возникшие вопросы, приятно работать. Надеемся на бушующие сотрудничество.

Заявки фрилансеров

php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
11 лет назад