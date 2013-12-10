Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
Доработка сайта на битрикс малый бизнес
Список доработок -
1. создать карточку товара https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxa1poOS1vYnBDeHM/edit?usp=sharing - имеется верстка. Карточка товара выводит сразу несколько артикулов.
2. вывести в каталоге https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxZkpnQUZrZnRxY2c/edit?usp=sharing разделы категорий. Уточню, категории делятся на разделы. Изделие относится к одной категории.
3. Запустить формы обратной связи на странице контакты и в футере. На странице контактов разместить кнопку отправить, как в футере.
Логотип на всех страницах сделать кликабельным со ссылкой на главную
4. реализовать на странице "где купить" функционал с ярлыками, как на http://gobelen.com/shops/moskva_i_moskovskaya_oblast/ - при нажатии переход к конкретному магазину - все магазины вести в админке
5. На главной странице сделать возможность прокрутки слайдера колесиком, при клике на двери в слайдере - сделать переход к карточке товара, четыре статьи "качество" выводить из избранных статей в админке.
6. Задействовать все элементы отправки в корзину и оформления заказа, саму корзину сделать по макету https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxQ1JyWU9JRktmRjQ/edit?usp=sharing Верстка есть.
Отмечу, что на сайте нет авторизации, все заказы выполняются гостями сайта - сразу после заказа должно приходить два письма - "спасибо за заказ" заказщику и уведомление о заказе админу.
После заказа должна открываться страница с фразой "Спасибо за заказ. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время".
Желательный срок сдачи - вечер 30 ноября. Если больше, указать в заявке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина - это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?" и "=" данный плагин их кодирует в ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в в настройке мастера установки, инсталлера и подготовке пакета для импорта на маркетплейс.Закрыт11 лет назад
Интернет магазин на базе MODX (Revolution 2.2.8-pl (traditional) + shopkeeper Прикручен модуль импорт\экспорта товаров Catalogfill Нужно настроить модуль импорта\экспорта товаров в XLS. Основное требование - сохранить вложенность товаров в ...Закрыт11 лет назад
- $100
Нужен шаблон для ресторана в грузинском стиле.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется починить конфликт mootools + jquery на джумле - не работает валидация в chronoforms. По результатам ремонта проверить отправку почты, если не работает - починить также и ее.Завершен11 лет назад
Ищем CMS многопоточника в команду службы поддержки. Требования * Внимание к мелочам, аккуратность. * Знание joomla, wordpress. Желательно drupal, bitrix. * Умение ...Закрыт11 лет назад
Требуется доработка вывода текста на сайт. Сайт сделан на – Drupal 7 Нужен программист – хорошо владеющий данной CMS - задача не сложная! Пишите скайп: все ...Завершен11 лет назад
Доработать сайт до полного рабочего стояния. Исправить ошибки, облегчить стартовую страницу для быстрой загрузки. www.Petellka.comСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
После смены пароля к БД в панели управления хостинга пропал доступ к сайтам: prodentum.ru (joomla 2.5) prodentumshop.ru (prestashop) и появились соответствующие ошибки при входе с браузера: Database connection error (2): Could not connect ...Завершен11 лет назад