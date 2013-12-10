Доработка сайта на битрикс малый бизнес

http://eris.mb-dev.ru/

Список доработок -

1. создать карточку товара https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxa1poOS1vYnBDeHM/edit?usp=sharing - имеется верстка. Карточка товара выводит сразу несколько артикулов.

2. вывести в каталоге https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxZkpnQUZrZnRxY2c/edit?usp=sharing разделы категорий. Уточню, категории делятся на разделы. Изделие относится к одной категории.

3. Запустить формы обратной связи на странице контакты и в футере. На странице контактов разместить кнопку отправить, как в футере.

Логотип на всех страницах сделать кликабельным со ссылкой на главную

4. реализовать на странице "где купить" функционал с ярлыками, как на http://gobelen.com/shops/moskva_i_moskovskaya_oblast/ - при нажатии переход к конкретному магазину - все магазины вести в админке

5. На главной странице сделать возможность прокрутки слайдера колесиком, при клике на двери в слайдере - сделать переход к карточке товара, четыре статьи "качество" выводить из избранных статей в админке.

6. Задействовать все элементы отправки в корзину и оформления заказа, саму корзину сделать по макету https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxQ1JyWU9JRktmRjQ/edit?usp=sharing Верстка есть.

Отмечу, что на сайте нет авторизации, все заказы выполняются гостями сайта - сразу после заказа должно приходить два письма - "спасибо за заказ" заказщику и уведомление о заказе админу.

После заказа должна открываться страница с фразой "Спасибо за заказ. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время".

Желательный срок сдачи - вечер 30 ноября. Если больше, указать в заявке.