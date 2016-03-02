Настройка страницы оформления заказа в Opencart + другие мелкие исправления.
Доработка сайта на cms 1С-Битрикс
Здравствуйте.
Сайт готов. CMS 1C-Битрикс.
Разыскивается фрилансер из Москвы.
Нужно:
- устранить имеющиеся ошибки функционала
- доработать небольшой функционал
- дальнейшее сотрудничество.
Пишите. Пообщаемся.
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