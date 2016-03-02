Доработка сайта на cms 1С-Битрикс

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Здравствуйте.

Сайт готов. CMS 1C-Битрикс. 

Разыскивается фрилансер из Москвы.

Нужно:

- устранить имеющиеся ошибки функционала

- доработать небольшой функционал

- дальнейшее сотрудничество.

Пишите. Пообщаемся.

9 лет назад
Broort
Максим 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров