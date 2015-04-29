Доработка сайта на CMS Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно добавить фильтр по категориям при выводе товаров по бренду.

Вот так должно выглядеть: yadi.sk/i/ZAeFC2N4gJH7b

10 лет назад
agorlov
Горлов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров