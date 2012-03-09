Доработка сайта на dle

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки134 просмотра
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Требуется доработка сайта wmc-tv.ru CMS DLE

Подправить недочеты:

1) Не корректно работает поиск по сайту

2) Подправить верстку(левое меню, и любое неправильное отображение элементов)

Предложить идеи по развитию сайта:

к примеру установка дополнительных модулей, доработка нынешних, любые свежие идеи способствующие увеличению вовлеченности аудитории сайта приветствуются.

Бюджет небольшой, работы по доработкам немного, поэтому бюджет по большей части зависит от предложенных вами идей.

12 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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