Доработка сайта на dle

Есть сайт на движке DLE. На одной из страниц висит флеш, данные в который передаются из загруженного на FTP в ту же папку XML файла. Надо сделать возможность .чтобы не загружать этот файл постоянно через ФТП, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка сайта wmc-tv.ru CMS DLE
Подправить недочеты:
1) Не корректно работает поиск по сайту
2) Подправить верстку(левое меню, и любое неправильное отображение элементов)
Предложить идеи по развитию сайта:
к примеру установка дополнительных модулей, доработка нынешних, любые свежие идеи способствующие увеличению вовлеченности аудитории сайта приветствуются.
Бюджет небольшой, работы по доработкам немного, поэтому бюджет по большей части зависит от предложенных вами идей.
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