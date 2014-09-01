Требуется сделать сканер-программу для оперативной обработки новых объектов ссылка: http://dom.sakh.com/, http://home.citysakh.ru/flat/sell/ Интересует стоимость и сроки исполнения.Спасибо
Доработка сайта на Drupal
На сайте http://roanto.com/ необходимо закрыть тегом rel nofollow все ссылки в правом сайдбаре (блоки "Акции и скидки" и "Новости").
От вас необходимы стоимость и сроки.
Желательный вариант оплаты - карточка ПриватБанка.
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