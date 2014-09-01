Доработка сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок122 просмотра

На сайте http://roanto.com/ необходимо закрыть тегом rel nofollow все ссылки в правом сайдбаре (блоки "Акции и скидки" и "Новости").

От вас необходимы стоимость и сроки.

Желательный вариант оплаты - карточка ПриватБанка.

Drupal
11 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Исполнитель сделал все в соответствии с техническим заданием. Качественно и оперативно, рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад