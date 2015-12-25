Доработка сайта на друпал

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка96 просмотров

план оплат: по факту, дробим на 3-5 частей

часы онлайна для обсуждения: с 8.00 до 13.00 MSK

начало работ: 12.05

окончание работ: 18.05

календарный план работ по дням (примерный)

1-2 каталог и товары

3 корзина, заказы и все что всязано

4 воспрос-ответ, калькулятор

5 прочие служебные страницы

6-7 мелкие правки

Drupal
10 лет назад
sd
41 год
21 год в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$200
7 дней
ок
Все прошло отлично

Заявки фрилансеров

jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад