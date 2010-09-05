Доработка сайта на HOSTCMS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо сделать пару небольших доработок по сайту http://saunamsk.ru/ (сайт на hostcms).

Более подробно - во вложении.

Срочно.

13 лет назад
Mozgel
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Panedendo
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$50
1 день
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