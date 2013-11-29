Доработка сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка317 просмотров

Есть сайт компании, сделанный на этой CMS. На нем неправильно настроен один модуль, отключение которого приводит к проблемам в верстке (шаблоне) всего сайта.

Думаю, что это простая задачка для опытного разработчика.

Joomla
11 лет назад
infringer11
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$20
1 день
Оперативный отклик. Хорошее знание Joomla CMS. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад