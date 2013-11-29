Всем привет! Есть сайт http://pogarny.ru. Не знаю, что случилось, но на нем пропало верхнее меню. Вот нужно все вернуть на место. Откат не вариант, так как пропало меню ...
Доработка сайта на Joomla 1.5
Есть сайт компании, сделанный на этой CMS. На нем неправильно настроен один модуль, отключение которого приводит к проблемам в верстке (шаблоне) всего сайта.
Думаю, что это простая задачка для опытного разработчика.
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