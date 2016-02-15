Доработка сайта на opencart

Необходимо внести правки в шаблон landing page для одного объекта недвижимости. CMS - WordPress. Работа была начата, но не завершена: landing.farhad.usНеобходимо сделать одну админку для двух сайтов: landing.farhad.us и farhad.usЦель - в дальнейшем самим менять фото ...