Доработка сайта на WebAssyste

Необходимо доработать сайт.

1. В шаблоне карточки товаров в Н2 "Отзывы" и "Есть вопросы?" Их нужно заменить стилями.

2. Настроить пагинацию (описание категории должно быть только на первой странице, к мета описанию необходимо добавить " - страница NN").