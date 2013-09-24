Доработка сайта на WebAsyst Shop-Script

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка132 просмотра
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Требуется внести небольшие изменения в код сайта, созданный на WebAsyst Shop-Script. В частности сделать в интернет-магазине возможность добавлять как розничную цену, так и оптовую (сейчас только розничная).

Сайт http://cofret.com/

10 лет назад
maysk
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад