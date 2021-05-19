Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1576 просмотров

Сайт: https://be-adv.com/

Необходимо оптимизировать сайт для ускорения сайта и вхождение в зелёную зону для компьютерной и мобильной версии. 

Всего нужно сделать следующие доработки:

WordPress
4 года назад
toleap
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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