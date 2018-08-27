идет обмен с 1с все выгружается в csv файл потом приходиться заходить в обмен данными и нажимать кнопку загрузить надо сделать что бы автоматом загружалось регламентным заданием
Доработка сайта на Wordpress
Нужно доработать сайт на Вордпрессе www.propertyfinder.odessa.ua
1.Довести до ума личный кабинет пользователя( правильно переименовать некоторые элементы кабинета).
2. В расширенном поиске неправильно работают некоторые разделы(например не синхронизируются города-районы) - нужно покопаться в коде.
3. Правильно переименовать некоторые элементы на сайте. Например в расширенном поиске был переименован раздел этаж на комнаты - это изменение должно отображаться на всех соответствующих страницах сайта.
4. Отредактировать информационную панель конкретного объекта в разделе Property(по сути опять же правильно переназвать элементы этогй панели)
5.Убрать англоязычные элементы на сайте - и заменить их на русскоязычные
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