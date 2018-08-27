Доработка сайта на Wordpress

Нужно доработать сайт на Вордпрессе www.propertyfinder.odessa.ua

1.Довести до ума личный кабинет пользователя( правильно переименовать некоторые элементы кабинета).

2. В расширенном поиске неправильно работают некоторые разделы(например не синхронизируются города-районы) - нужно покопаться в коде.

3. Правильно переименовать некоторые элементы на сайте. Например в расширенном поиске был переименован раздел этаж на комнаты - это изменение должно отображаться на всех соответствующих страницах сайта.

4. Отредактировать информационную панель конкретного объекта в разделе Property(по сути опять же правильно переназвать элементы этогй панели)

5.Убрать англоязычные элементы на сайте - и заменить их на русскоязычные