Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок184 просмотра

Нужно доработать сайт на Вордпрессе  www.propertyfinder.odessa.ua

1.Довести до ума личный кабинет пользователя( правильно переименовать некоторые элементы кабинета).

2. В расширенном поиске неправильно работают некоторые разделы(например не синхронизируются города-районы) - нужно покопаться в коде.

3. Правильно переименовать некоторые элементы на сайте. Например в расширенном поиске был переименован раздел этаж  на комнаты - это изменение  должно отображаться на всех соответствующих страницах сайта.

4. Отредактировать информационную панель конкретного объекта в разделе Property(по сути опять же правильно переназвать элементы этогй панели)

5.Убрать англоязычные элементы на сайте - и заменить их на русскоязычные

WordPress
7 лет назад
golden2017
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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