Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru 1. В главном меню передвинуть контакты вгоризонталь к остальным пунктам. 2. Сделать адаптивную верстку. 3. Перекинуть все стили из шаблонов html встили css. 4. Переделать форму заявки на http://kupitdiplomi.ru/kak-zakazat.html. По внешнему ...
Доработка сайта на WordPress или предложите ваш вариант
Требуется доработка сайта на Wordpress
укр. вариант – http://autozabava.com.ua/
анг. вариант – http://autozabava.com/
рус. вариант –
На данный момент на каждом домене установлен вордпрес под языковую версию!
Также куплен плагин wpml.org ( мультиязычность)
установлен премиум шаблон вордпресс
https://themeforest.net/item/auto-image-wordpress-car-dealer-theme/
Автозаваба – независимый авторейтинг!!!
на сайте частично реализовано:
смс голосование – платный билинг (таким образом задается рейтинг авто)
соц голосование (поделится в соц сетях)
купить автотикет ( электронный товар ) после покупки на мыло приходит ваучер с уникальным кодом
идея такова: пользователь выбирает авто своей мечты – голосует смс или соц
голосование – покупает тикет и участвует в розыгрыше авто
при этом соц или смс голосование не обязательны, главное целевое действие – покупка
автотикета. Цена тикета зависит от марки и модели авто, дороже авто – дороже
тикет.
АВТОЗАБАВА КЛУБ (можем выкупить для лендинга)
http://themeforest.net/item/auto-club
Сервисы близкие по тематике :
1) http://caronwhite.com/ - все фото авто смело можно использовать на автозабава
2) http://www.botb.com/ - сайт по продаже автобилетов
4) https://autoroku.autocentre.ua/ - Автомобіль року в Україні 2016
5) https://auto.mail.ru/bestauto/ результаты голосования
ОТКРЫТЫ К ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО ДОРАБОТКЕ САЙТА ПОД КЛЮЧ !!!
ОПЛАТА: ПОЭТАПНАЯ !!!
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОВОЖДЕНИЮ САЙТА И ЕГО ТЕХ ПОДДЕРЖКЕ!
ЖДЕМ ОТ ВАС КОНКРЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПОДРОБНЫМ ТЗ ( Вы сами определяете вектор развития сайта, функционал, и т.п.) СРОКАМИ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ!
Требуется консультация по целесообразности использования плагина
Заинтересованным исполнителям готовы предоставить более детальную информацию по запросу!
Заявки фрилансеров
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