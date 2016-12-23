Доработка сайта на WordPress или предложите ваш вариант

Требуется доработка сайта на Wordpress

укр. вариант – http://autozabava.com.ua/

анг. вариант – http://autozabava.com/

рус. вариант –

На данный момент на каждом домене установлен вордпрес под языковую версию!

Также куплен плагин wpml.org ( мультиязычность)

установлен премиум шаблон вордпресс

https://themeforest.net/item/auto-image-wordpress-car-dealer-theme/

Автозаваба – независимый авторейтинг!!!

на сайте частично реализовано:

смс голосование – платный билинг (таким образом задается рейтинг авто)

соц голосование (поделится в соц сетях)

купить автотикет ( электронный товар ) после покупки на мыло приходит ваучер с уникальным кодом

идея такова: пользователь выбирает авто своей мечты – голосует смс или соц

голосование – покупает тикет и участвует в розыгрыше авто

при этом соц или смс голосование не обязательны, главное целевое действие – покупка

автотикета. Цена тикета зависит от марки и модели авто, дороже авто – дороже

тикет.

АВТОЗАБАВА КЛУБ (можем выкупить для лендинга)

http://themeforest.net/item/auto-club

Сервисы близкие по тематике :

1) http://caronwhite.com/ - все фото авто смело можно использовать на автозабава

2) http://www.botb.com/ - сайт по продаже автобилетов

3) http://autogoda.ru/

4) https://autoroku.autocentre.ua/ - Автомобіль року в Україні 2016

5) https://auto.mail.ru/bestauto/ результаты голосования

ОТКРЫТЫ К ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО ДОРАБОТКЕ САЙТА ПОД КЛЮЧ !!!

ОПЛАТА: ПОЭТАПНАЯ !!!

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОВОЖДЕНИЮ САЙТА И ЕГО ТЕХ ПОДДЕРЖКЕ!

ЖДЕМ ОТ ВАС КОНКРЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПОДРОБНЫМ ТЗ ( Вы сами определяете вектор развития сайта, функционал, и т.п.) СРОКАМИ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ!

Требуется консультация по целесообразности использования плагина

https://wpbinarymlm.com/

Заинтересованным исполнителям готовы предоставить более детальную информацию по запросу!