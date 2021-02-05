Доработка сайта сервиса БМВ на вордпресс

Можно сделать на сайте подобную карту [url=https://avalan4.ru/]https://avalan4.ru/[/url]. Объекты предоставлю. Платформа Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пациент https://profiserviceclub.ru/
На CMS WordPress
Задачи:
1. Сайт бывает подвисает
Хостер пишет:
"Ошибка была вызвана тем, что обработчики веб-сервера Apache, запущенные для вашего аккаунта, были заняты длительным выполнением скриптов (по вашему текущему тарифу доступно использование 6 обработчиков для PHP 7.1 и по 3 обработчика для других версий PHP). В результате этого новые обращения ожидали освобождения обработчика, и по истечении таймаута ожидания на странице отображалась ошибка 502.
Если подобная проблема возникает достаточно часто, необходимо определить, какой скрипт ее вызывает. Для этого обратитесь, пожалуйста, к службе поддержки CMS либо к разработчикам сайта. "
Заодно произвести оптимизацию загрузки сайта по pagespeed, обновление компонентов
2. Скопипастить страницу калькулятора ТО bmw-sto.ru/calculator-to-bmw/
C похожим оформлением (можно подвести под стиль текущего сайта).
Цены перенести аналогичные как на сайта-конкуренте, сделать возможность подгрузки/изменению цен в админке сайта или с эксель документа.
Логика заведения цен:
- есть список известных работ по регламенту
- список работ отличаются по моделям, по используемым запчастям, по времени проведения и номеру ТО
- цена нормочаса фиксированная. Необходимо ее задавать в отдельном поле. Цена работы = кол-во нормочасов*стоимость нормочаса. На разные модели количество нормачасов на одну и ту же работу может отличаться.
- стоимость запчастей для каждой работы формируется из стомиости используемых запчастей. Нужно к работе подвязывать запчасть, а в отдельной таблице уже прописывать стоимость каждой запчасти. Это нужно, тк много запчастей повторяющихся, чтобы я мог указать цену запчастей и цена ТО поменялась сразу везде, где эта запчасть испольузуется.
Доступы предоставляю по запросу.
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