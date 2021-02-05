Доработка сайта сервиса БМВ на вордпресс

Пациент https://profiserviceclub.ru/

На CMS WordPress

Задачи:

1. Сайт бывает подвисает

Хостер пишет:

"Ошибка была вызвана тем, что обработчики веб-сервера Apache, запущенные для вашего аккаунта, были заняты длительным выполнением скриптов (по вашему текущему тарифу доступно использование 6 обработчиков для PHP 7.1 и по 3 обработчика для других версий PHP). В результате этого новые обращения ожидали освобождения обработчика, и по истечении таймаута ожидания на странице отображалась ошибка 502.

Если подобная проблема возникает достаточно часто, необходимо определить, какой скрипт ее вызывает. Для этого обратитесь, пожалуйста, к службе поддержки CMS либо к разработчикам сайта. "

Заодно произвести оптимизацию загрузки сайта по pagespeed, обновление компонентов

2. Скопипастить страницу калькулятора ТО bmw-sto.ru/calculator-to-bmw/

C похожим оформлением (можно подвести под стиль текущего сайта).

Цены перенести аналогичные как на сайта-конкуренте, сделать возможность подгрузки/изменению цен в админке сайта или с эксель документа.

Логика заведения цен:

- есть список известных работ по регламенту

- список работ отличаются по моделям, по используемым запчастям, по времени проведения и номеру ТО

- цена нормочаса фиксированная. Необходимо ее задавать в отдельном поле. Цена работы = кол-во нормочасов*стоимость нормочаса. На разные модели количество нормачасов на одну и ту же работу может отличаться.

- стоимость запчастей для каждой работы формируется из стомиости используемых запчастей. Нужно к работе подвязывать запчасть, а в отдельной таблице уже прописывать стоимость каждой запчасти. Это нужно, тк много запчастей повторяющихся, чтобы я мог указать цену запчастей и цена ТО поменялась сразу везде, где эта запчасть испольузуется.

https://c2n.me/4aPRzBy.png

Доступы предоставляю по запросу.