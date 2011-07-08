Доработка сайта знакомств

Добрый день, необходимо сделать сайт. Дизайн в прикрепленном архиве. Требования к системе: быстродействие, возможность обновления. Из того, что думалось - Джумла. Срок - 12 июля с учетом комментариев, в случае попадания в срок - бонус, Порядок цен ...
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Есть сайт знакомств
создан на Joomla 1.5 с БД на Postgres
требуется доработка сайта, а именно сделать видео чат, форум, топ-100, и немного мелочи
максимальный срок 2 дня
подробности в личку
выбор кандидата по цене и срокам
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