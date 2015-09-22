Нужно доработать модуль на выборку материалов (динамически). Так как на сайте много категорий и под категорий, то рационально установить в модуль опцию выборки статей с категории, которую просматривает пользователь. Например. Страна Австрия имеет ...
Доработка шаблона Joomlart под сайт на Joomla 3.4. + K2
На период разработки сайт размещён здесь http://kolchis.ru/
В конечном исполнении сайт будет выложен здесь http://cityrentcar.ge/
Тематика – «Аренда автомобиля в Грузии»
ЗАДАЧА №1
Модифицировать темплейт Ja Hotel от клуба JoomlArt (у меня действующий dev.аккаунт) для Joomla 3.4, полностью повторив внешний вид (css стили, эффекты меню, шрифты, разрешение, масштабируемость), используемый на демо-сайте http://demo.themesuite.com/automotive-wp/ (Цветовая схема «Green» – как на скриншоте.), но с модулями JoomlArt и по принципу, обозначенному в прилагаемом файле скриншота главной страницы.
Два модуля «О компании» и «Форма бронирования» должны делить страницу в соотношении 2:1
Т.е. Форма бронирования на главной странице и на всех внутренних должна занимать треть страницы.
Нет принципиальной разницы, будет ли результат согласован с новым «родным» модулем JoomlArt Advanced Custom Module или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider и т.д.).
Главное, чтобы результат был бы максимально приближен к оригиналу темы WordPress.
Темплейт Ja Hotel выбран, как наиболее подходящий по структуре.
Однако, могут быть востребованы элементы из темплейта Uber.
Все темплейты Joomla и тема WordPress выложены в корне сайта в виде архивов, включая квикстарты.
Внутренние страницы:
Шапка страниц – модуль JA Masshead (!) – на всех внутренних страницах
Внешне должен быть идентичен шапке внутренних страниц в оригинальной теме. http://demo.themesuite.com/automotive-wp/?page_id=86
На всех страницах, кроме «Контакты» справа форма бронирования, как на главной.
Контакты
http://kolchis.ru/contacts.html
По аналогии со страницей темы WP http://demo.themesuite.com/automotive-wp/?page_id=156 или такой же в квикстарте темы.
Услуги, Туры, Трансфер, Отзывы – пока без контента, посему внешний вид этих страниц ещё будет обсуждаться. Скорее всего устроит формат отображения, используемый в темплейте по-умолчанию.
ЧАВО
Слева аккордеон для контента K2 – модуль Sj K2 Accordion
Справа модуль с формой бронирования
АВТОПАРК
Страница соответствующей категории K2
Должна быть представлена в виде, близком к такому вот виду отображения http://www.rentmotors.ru/catalog/
Т.е. в одну линию – изображение, потом слой с доп.полями, но с тайтлом вверху, потом интротекст.
Интротекст вероятно надо сверстать двумя слоями – колонками, горизонтально расположенными относительно друг друга (в примере три колонки, но нам достаточно двух.)
На мобильных устройствах основные (изображение, доп.поля, интро) слои должны перестраиваться вертикально.
Стили максимально приблизить к образцу.
ЗАДАЧА №2
Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.
Размещение – модуль справа на всех страницах на первом шаге, второй шаг на отдельной странице или же в том же модуле – не принципиально.
Форма частично сделана, но с ошибками и не так, как предполагает образец в теме WP.
Подробное описание формы прилагается.
Форма бронирования на главной странице и на всех внутренних должна занимать треть страницы.
Настройка формы, темплейта и модулей с учётом двуязычности сайта и масштабируемости для просмотра с мобильных устройств!
Если что-то не совсем понятно – спрашивайте!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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