Доработка шаблона Joomlart под сайт на Joomla 3.4. + K2

На период разработки сайт размещён здесь http://kolchis.ru/

В конечном исполнении сайт будет выложен здесь http://cityrentcar.ge/

Тематика – «Аренда автомобиля в Грузии»

ЗАДАЧА №1

Модифицировать темплейт Ja Hotel от клуба JoomlArt (у меня действующий dev.аккаунт) для Joomla 3.4, полностью повторив внешний вид (css стили, эффекты меню, шрифты, разрешение, масштабируемость), используемый на демо-сайте http://demo.themesuite.com/automotive-wp/ (Цветовая схема «Green» – как на скриншоте.), но с модулями JoomlArt и по принципу, обозначенному в прилагаемом файле скриншота главной страницы.

Два модуля «О компании» и «Форма бронирования» должны делить страницу в соотношении 2:1

Т.е. Форма бронирования на главной странице и на всех внутренних должна занимать треть страницы.

Нет принципиальной разницы, будет ли результат согласован с новым «родным» модулем JoomlArt Advanced Custom Module или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider и т.д.).

Главное, чтобы результат был бы максимально приближен к оригиналу темы WordPress.

Темплейт Ja Hotel выбран, как наиболее подходящий по структуре.

Однако, могут быть востребованы элементы из темплейта Uber.

Все темплейты Joomla и тема WordPress выложены в корне сайта в виде архивов, включая квикстарты.

Внутренние страницы:

Шапка страниц – модуль JA Masshead (!) – на всех внутренних страницах

Внешне должен быть идентичен шапке внутренних страниц в оригинальной теме. http://demo.themesuite.com/automotive-wp/?page_id=86

На всех страницах, кроме «Контакты» справа форма бронирования, как на главной.

Контакты

http://kolchis.ru/contacts.html

По аналогии со страницей темы WP http://demo.themesuite.com/automotive-wp/?page_id=156 или такой же в квикстарте темы.

Услуги, Туры, Трансфер, Отзывы – пока без контента, посему внешний вид этих страниц ещё будет обсуждаться. Скорее всего устроит формат отображения, используемый в темплейте по-умолчанию.

ЧАВО

Слева аккордеон для контента K2 – модуль Sj K2 Accordion

Справа модуль с формой бронирования

АВТОПАРК

Страница соответствующей категории K2

Должна быть представлена в виде, близком к такому вот виду отображения http://www.rentmotors.ru/catalog/

Т.е. в одну линию – изображение, потом слой с доп.полями, но с тайтлом вверху, потом интротекст.

Интротекст вероятно надо сверстать двумя слоями – колонками, горизонтально расположенными относительно друг друга (в примере три колонки, но нам достаточно двух.)

На мобильных устройствах основные (изображение, доп.поля, интро) слои должны перестраиваться вертикально.

Стили максимально приблизить к образцу.

ЗАДАЧА №2

Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.

Размещение – модуль справа на всех страницах на первом шаге, второй шаг на отдельной странице или же в том же модуле – не принципиально.

Форма частично сделана, но с ошибками и не так, как предполагает образец в теме WP.

Подробное описание формы прилагается.

Форма бронирования на главной странице и на всех внутренних должна занимать треть страницы.

Настройка формы, темплейта и модулей с учётом двуязычности сайта и масштабируемости для просмотра с мобильных устройств!

Если что-то не совсем понятно – спрашивайте!