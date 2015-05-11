Есть верстка главной страницыcotton-hall.by. Надо повесить на WP. В админке должно быть удобная настройка всех разделов, афиша с размещением картинки, текста описания в том числе текстов в слайдерах и шапке, даты (календарь с выбором даты), ...
Доработка шаблона wordpress (модуль woocommerce)
Нужно сделать доработку нескольких страниц сайта. CMS – wordpress.
Актуальное товарное наполнение будет скоро.
В перспективе более масштабные доработки.
Просьба оценить стоимость и сроки.
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