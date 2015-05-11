Доработка шаблона wordpress (модуль woocommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужно сделать доработку нескольких страниц сайта. CMS – wordpress.

ТЗ - yadi.sk/i/fSmh_aINgYyFB

Актуальное товарное наполнение будет скоро.

В перспективе более масштабные доработки.

Просьба оценить стоимость и сроки.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
sugar_daddy
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров