Доработки на корпоративном портале Битрикс

Здравствуйте,

нужно натянуть новый дизайн на Битрикс портал, немного изменить функционал portal.permkkm.ru/

и разобраться одной проблемкой с файлами и папками

практически все разделы описанные в т.з. уже существуют, просто они частично меняют места своего расположения.

тз и картинка во вложении

так же прикладываю скрин существующего дизайна портала

Пишите пожалуйста Ваши цены и сроки

в дальнейшем возможно постоянное сотрудничество

Описание проблемки на портале:

необходимо решить проблему открывания папок названных на русском языке в разделе "документы" при заходе на уровень вложенности больше 2го зависает все при этом папки на латинице открываются без проблем.

возможно решение вопросов со сменой дизайна и проблемы с папками по отдельности.