Доработки на сайте

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки178 просмотров
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Необходимо сделать рефакторинг системы, устрнить несколько багов и добавить несколько модулей на сайте на платформе Битрикс. опросы, комментирование и т.д.

Требуется специалист с хорошим знанием ЦМС.

Оставляйте примеры работ и контакты в проекте, кто свободен.

Спасибо.

10 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Отличный спец по Битрексу. Точные сроки выполнения работ не могу не радовать.
Андрей профессионально подходит к делу, чёткое ТЗ, быстрое решение нюансов в работе, своевременная оплата. Рекомендую работать с Андреем.
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