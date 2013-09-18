Доработки на сайте

Необходимо сделать рефакторинг системы, устрнить несколько багов и добавить несколько модулей на сайте на платформе Битрикс. опросы, комментирование и т.д.

Требуется специалист с хорошим знанием ЦМС.

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Спасибо.