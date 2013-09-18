Доработки на сайте

Основные моменты, требующие исправления: 1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов. Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рефакторинг системы, устрнить несколько багов и добавить несколько модулей на сайте на платформе Битрикс. опросы, комментирование и т.д.
Требуется специалист с хорошим знанием ЦМС.
Оставляйте примеры работ и контакты в проекте, кто свободен.
Спасибо.
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