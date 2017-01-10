Доработки на сайте (платформа Вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок155 просмотров

Добрый день!

Нужны доработки на сайте zubki-zubi

Добавить блоки на главную страницу, изменить футер, шапку. Разработать два раздела. Подробности посмотрите пожалуйста в Тех задании и в прототипах.

Ссылка на тех задание: https://docs.google.com/document/d/1RKJETGKOaSW2okhrc6M0WkxmT1algruXcANX8W5WXxU/edit?usp=sharing

Ссылка на прототипы: https://app.moqups.com/[email protected]/0Ev9avk7Gf/view

Прошу уточнить сроки и стоимость. (по контактам на сайте не связываться, писать сюда)

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8 лет назад
apakhayeva
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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