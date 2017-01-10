Есть такой шаблон http://demo.kaliumtheme.com/fashion/ уже скачанный и установленный на WP на домене http://oneform.com.ua/ Нужно настроить шаблон в вид как на демо. Нужны главная страница, страница категории одного вида, страница товара ...
Доработки на сайте (платформа Вордпресс)
Добрый день!
Нужны доработки на сайте zubki-zubi
Добавить блоки на главную страницу, изменить футер, шапку. Разработать два раздела. Подробности посмотрите пожалуйста в Тех задании и в прототипах.
Ссылка на тех задание: https://docs.google.com/document/d/1RKJETGKOaSW2okhrc6M0WkxmT1algruXcANX8W5WXxU/edit?usp=sharing
Ссылка на прототипы: https://app.moqups.com/[email protected]/0Ev9avk7Gf/view
Прошу уточнить сроки и стоимость. (по контактам на сайте не связываться, писать сюда)
Заявки фрилансеров
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