Доработки на сайте под OpenCart 2.1.0.2

Необходимо на сайте для Латвии (OpenCart 2.1.0.2 + Journal2), который в процессе разработки реализовать следующие задачи:

1) Настраиваемый НДС у товаров. Группы клиентов: незарегистрированный, зарегистрированный, оптовые.

Если клиент зарегистрированный или незарегистрированный, тогда цены на все товары показывать с НДС.

Если клиент находится в группе Оптовые клиенты, тогда таким авторизованным клиентам выводить цены без НДС.

Есть пользователи резиденты Латвийской респ. - тогда НДС 21%

Есть пользователь (юр.лицо) не резидент Латвийской респ. - тогда НДС = 0.

Управление резидент или не резидент будет сделано путем дополнительного поля (переключатель) при регистрации клиента через модуль Simple, можете предложить и свой вариант.

2) 2 разных типа сгруппированных товара (нестандартных).

2.1) 1-й тип сгруппированного товара http://autoinstrumenti.lv/index.php?route=product/product&product_id=4974&search=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

1-й вариант должен может быть реализован по принципу расширенных опций, с неограниченным количеством значений (вес, длина, цвет и т.д.) то что в общей таблице. Реализация (недоделанная) уже сделана, как видно по ссылке, только вот на OpenCart 1.5, нужно этот функционал перенести на 2.1.0.2 и доделать.

Стоит также учитывать, что количество характеристик (Упаковка (шт), Длина (м), Цвет, Ширина (мм)) у каждой опции может быть разное количество, не должно быть ограничений в их возможном количестве для добавления для каждой опции. Возможно это получится реализовать с этим модулем https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=1888 с определенными доработками

2.2) http://autoinstrumenti.lv/index.php?route=product/product&product_id=1037&search=39856 Блок с доступными опциями товара, это стандартное от опенкарт.

А вот что важно реализовать, что этот товар будет компоноваться из разных других уже имеющихся товаров, добавляться, которые должны с авто-заполнением по названию товара. В итоге после присвоения (в админке) в набор определенного количества позиций товаров, в итоге в сгруппированном таком товаре должна автоматически сформироваться вот такая таблица http://prntscr.com/grkawr исходя из выбранных товаров для формировки набора.

А также должна формироваться вот такая форма для возможности дальнейшго добавления товара в корзину - http://prntscr.com/grkhqa

При этом данный тип товара, так как он состоит из других разных товаров, нужно, чтобы при поиске товаров по сайту он находился как при поиске наборов, так и при поиске конкретного элемента в наборе. Например, при поиске по сайту "Отвёртки с круглым стержнем" есть такой товар http://autoinstrumenti.lv/index.php?route=product/product&product_id=931&search=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC он же есть 1-й вариант сгруппированного товара и также должны в результатах поиска показываться наборы инструментов где это отвертка присутствует. Ну и такая же логика по другим товарам, которые будут в наборах.

При этом при такой логике, нет смысла выводить товар товар "Отвёртка с круглым стержнем PH2" как таковой сам по себе. Он будет выводиться только в группированных товарах.

1-й и 2-й вариант сгруппированных товаров в виду того, что содержат в себе несколько разных сгруппированных позиций товаров, таким образом они должны корректно фильтроваться, с помощью фильтра Mega Filter PRO.

3) Все остальные товары (обычные, негруппированные) должны иметь вот такую форму добавления в корзину http://prntscr.com/grkqfz

4) Это нужно учесть то, что сайт будет мультиязычным и мультивалютным. Поэтому реализация пунктов 1, 2.1, 2.2, 3 должны во-первых пересекаться между собой (не конфликтовать), во-вторых мультиязычность и мультивалютность.

Указывайте свои предложения по цене и срокам за реализацию всех задач в целом.