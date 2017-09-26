Мы ищем мошенников в системе STEM. Нужен модуль "База данных аккаунтов STEAM - по ссылке) либо скрипт В модуле 3 группы (1. Проверенный, 2. Не проверенный, 3. Кидала) Админы чтоб могли через ...
Доработки опенкарт 2.х.
Веб студии нужен исполнитель проекта.
Опенкарт 2.х. Необходимо разобраться с опциями. При отсутствии параметра в опции, убрать вывод в карточке товара.
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп
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