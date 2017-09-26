Доработки опенкарт 2.х.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки161 просмотр

Веб студии нужен исполнитель проекта.  

Опенкарт 2.х. Необходимо разобраться с опциями. При отсутствии параметра в опции, убрать вывод в карточке товара. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

Opencart
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров