Необходимо установить и настроить готовый шаблон на MODX для кафе. Задачи включают изменение цветовой схемы сайта на тёмную и доработку свойств товара, добавив возможность указания объема в миллилитрах. Ожидается опыт работы с MODX и понимание принципов настройки шаблонов.
Доработки по проекту Wordpress
1. Из установленой темы собрать стартовую страницу как в примерах темы (Ничего не надо верстать с нуля)
2. Удалить ненужные блоки
3. Другие мелкие доработки по сайту
Заявки фрилансеров
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