Доработки по проекту Wordpress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок945 просмотров

1. Из установленой темы собрать стартовую страницу как в примерах темы (Ничего не надо верстать с нуля)

2. Удалить ненужные блоки

3. Другие мелкие доработки по сайту

WordPress
3 года назад
ivanweblance1333
Алексеев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
#1
Системы управления (CMS)
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов(-2)
3 года назад
Игорь
 
31 год
3 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Абдухолик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона на MODX

    $10

    Необходимо установить и настроить готовый шаблон на MODX для кафе. Задачи включают изменение цветовой схемы сайта на тёмную и доработку свойств товара, добавив возможность указания объема в миллилитрах. Ожидается опыт работы с MODX и понимание принципов настройки шаблонов.

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизировать сайт OpenCart под мобильные устройства

    $30

    Требуется оптимизация сайта на OpenCart для удобства использования на смартфонах. Необходимо разработать уникальную 'шапку' для мобильной версии. Прилагаются скриншоты текущего состояния сайта для анализа.

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Виправлення помилок та внесеня змін на сайті (MODX)

    Необхідно виправити помилки на сайті myengineering.com.ua: проблема з формою 'ЗАЛИШАЙТЕ ЗАЯВКУ', додати її на 4 нові сторінки, а також оновити контактну інформацію та інтегрувати з картою.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Шаблон WP развернуть

    Требуется развернуть шаблон WP Enginery на хостинге и адаптировать его под нужды проекта. Необходимо настроить меню и внести изменения в дизайн в соответствии с предоставленным вложением. Шаблон доступен по указанной ссылке.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить ошибку битрикс

    Необходимо устранить ошибку в системе управления Битрикс, возникающую при добавлении или редактировании страниц в админ панели. Проблема проявляется в виде белой страницы. Хостинг - Timeweb. Ожидается профессиональный подход к диагностике и решению проблемы.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лэндингов для B2B SaaS продукта

    Требуется фрилансер для редизайна сайта B2B SaaS продукта zenphi.com. Задачи включают улучшение пользовательского интерфейса, добавление новых страниц с описаниями функций и создание уникальной палитры. Сайт разработан на Wordpress с использованием Elementor. Возможна долгосрочная работа (10-15 часов в неделю) для оптимизации и обновления сайта.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад