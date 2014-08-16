Доработки по сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки241 просмотр

Есть сайт на Джумла.

Нужно сделать небольшие изменения. ТЗ в приложении.

Учесть, что верстка на сайте адаптивная.

Joomla
11 лет назад
Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

BonJorik
Георгий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$95
2 дня
Георгий качественно и срок справился со сложным заданием. Всем рекомендую.
Сотрудничеством доволен! Сроки оговорили, ТЗ вполне внятное, с пояснениями. Также, Руслан постоянно был на связи.

Заявки фрилансеров

BonJorik
Георгий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад