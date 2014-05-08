Доработки сайта

Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях. Бюджет по договорённости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть много мелочей которые нужно доделать.
Ищу человека желательно из СПБ.
Техзадание во вложении (до конца не готово)
Оплата и работа будет проходить по частям (маленьким тех-заданиям)
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