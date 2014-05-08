Доработки сайта

$500
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок193 просмотра
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podarok-gift.ru

Есть много мелочей которые нужно доделать.

Ищу человека желательно из СПБ.

Техзадание во вложении (до конца не готово)

Оплата и работа будет проходить по частям (маленьким тех-заданиям)

10 лет назад
jax_2004
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад