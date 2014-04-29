Доработки сайта на Joomla

Есть сайт casesmarkt.ru, его необходимо доработать:

- кое-где изменить язык

- есть ошибка: при нажатии в корзине на кнопку "Оформить" не переходит собственно к оформлению

- необходим модуль оплаты, но не просто "Робокасса" или другие варианты, а именно чтобы покупатель мог выбирать Visa это Webmoney или какой-либо другой способ;

еще одна ошибка – это в Explorer при наведении на пункт верхнего меню "Личный кабинет" не всплывают его подпункты...

Это первоочередное, далее наверняка будет что-то еще) Каковы сроки и стоимость?