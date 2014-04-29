Доработки сайта на Joomla

Нужно сделать модуль или разработать другой способ для блока подбора шин под DLE Блок стоит на правом стороне сайта uzshina.uz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт casesmarkt.ru, его необходимо доработать:
- кое-где изменить язык
- есть ошибка: при нажатии в корзине на кнопку "Оформить" не переходит собственно к оформлению
- необходим модуль оплаты, но не просто "Робокасса" или другие варианты, а именно чтобы покупатель мог выбирать Visa это Webmoney или какой-либо другой способ;
еще одна ошибка – это в Explorer при наведении на пункт верхнего меню "Личный кабинет" не всплывают его подпункты...
Это первоочередное, далее наверняка будет что-то еще) Каковы сроки и стоимость?
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