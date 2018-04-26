Интернет-магазин на wordpress (плагин woocommerce). Нужно вывести категории и подкатегории на странице каталога категорий с возможностью показа/скрытия покдатегорий нажатием +/- соотвественно.Пока что это работает с ошибками, выводятся подкатегории, которые не имеют товаров и поправить css/js ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимы доработки сайта на ModX
Подробности все напишу в ЛС
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо наполнить мой сайт на wordpress (agro.startprom.com) контентом с другого сайта ( himagroprom.ru ). Пример заполненной страницы - http://agro.startprom.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82/ Установлен Visual Composer Требуется знание CMS Wordpress, Visual Composer, а также познания в html/cssСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
создание интернет магазина на cs-cart (наполнение не надо) типа astramotors.com или другие цмски под ключ предлогайте Дизайн и верстку предоставлю огласите бюджет установки на цмс такого функционала и какую цмс с примерами лучше всего спасибо!Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce. В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия с ...Закрыт6 лет назад
есть в помощь база с этого сайта, с картинками. но на сайте есть поля, которые в базу не вошли. соотв-но надо часть спарсить(тектовое описание и несколько др текстовых полей). затем дополненную базу импортировать. сайт источник: belfortkamin . ru сайт получатель: новый ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, господа! Есть необходимость в некоторых правках для сайта Список правок в приложении. Скажите сколько будет стоить и что по времени. Идеально - если для каждого пункта отдельная стоимость и срокиЗакрыт6 лет назад
1 Требуется доработать галерею сайта а именно тобавить кнопочку право влево чтобы можно было листать картинки в галерее на сайте tkbud.com.ua. 2 Также требуется изменить верстку/добавить картинки/видеоролики на страничку http://tkbud.com.ua/poroshkovaya-pokraskaСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Надо настроить фильтры и вывести товары в плагине mSearch2 и mFilter на сайте. Как пример - jung-pro.ru, наш сайт сделан по его образу и подобию.Закрыт6 лет назад
Есть готовый сайт на joomla там нужно заменить 4 внутренних страницы страницы сверстанные и с функционаломЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн главной страницы. Взяв его внешний вид за основу нужно создать шаблон на битриксе. Можно переделать стандартный шаблон (изменить цвета, шрифты, логотип и иконки). Функционально ничего не нужно менять, задача: - изменить ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад