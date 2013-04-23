Доработки сайта на ВП

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок103 просмотра

Необходимо доработать сайт на ВП: внести изменения в существующие плагины, возможно написать новый.

12 лет назад
Duhsvobody
Гарик 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров