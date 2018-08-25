Магазин на Magento 2 долго грузится. Требуется диагностика проблемы торможения и максимальное ускорение сайта. Опыт и понимание серверной и клиентской части, а так же опыт работы с Magento приветствуется.
Доработки сайта на WebAsyst и Shop-Script
ТЗ в приложении.
Оцените, пожалуйста, по срокам и стоимости!
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