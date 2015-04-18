Drupal - 6 - поиск по полям профиля пользователей сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки105 просмотров

На странице http://www.srkblog.ru/user/%2A/list организовать поиск и вывод его результатов зарегистрированных пользователей по полям профиля:

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Drupal
10 лет назад
Scatman
Рушан 
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aferuk
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Работой доволен: быстро, качественно.
Заказчик отличный. знает чего хочет, быстр в оплате. рекомендую

Заявки фрилансеров

Aferuk
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад