Здравствуйте! Есть обычный новостной (информационный) сайт женской тематики на DLE, нужно этот же шаблон взять и заточить под мобильную версию. Пишите в предложении опыт работы с DLE и моб. ...
Drupal - 6 - поиск по полям профиля пользователей сайта
На странице http://www.srkblog.ru/user/%2A/list организовать поиск и вывод его результатов зарегистрированных пользователей по полям профиля:
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Город:
Заболевание:
Выбранный исполнитель
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