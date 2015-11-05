Drupal: не отрабатывает страница Taxonomy/term/ID

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки175 просмотров
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Имеется проект drupal 7

На слабом хостинге разработка привела к тому, что проект стал безбожно глючить. Перенесли на vps, убрали все ошибки. Осталась последняя ошибка :

при попытке загрузить страницу таксономии taxonomy/term выдает 500err, в журнале:

EntityMalformedException: Отсутствует связующее свойство у сущности типа node. в функции entity_extract_ids() (строка 7844 в файле /includes/common.inc).

Импортировались материалы на проект через feeds, потом удалялись через него же и импортировались заново. Скорее всего проблема в том, что какие то материалы удалены не из всех таблиц, и при загрузке страниц таксономии выдает ошибку при попытке найти удаленные материалы. 

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Drupal
8 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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