Две колонки с контентом на joomla

Имеется сайт ist-c.ru. На каждой странице сайта расположено два блока с информацией (см. середину страницы). Левый блок - основной текст страницы (на светло-зелёном фоне), правый - вспомогательный (на тёмно-зелёном).

Требуется помощь в виде совета или рекомендации по созданию двух блоков в joomla. Может кто знает компонент или модуль, позволяющий делать такое.

Причём, речь идёт не о стандартном компоненте для вывода контента, потому что внедрить часть вёрстки для разделения блоков в стандартном компоненте могу и сам.

Самый оптимальный ответ будет вознаграждён.