Движок галереи и соцсети

Нужно восстановить сайт на WordPress, а точнее дизайн, видимо его хорошо потрепал не опытный вебмастер. Есть скриншот как раньше выглядел сайт. Сайт высылаю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проекта – что-то наподобие соцсети с функцией расширенной анкеты и галереи работ пользователей
Ориентироваться нужно на этот сайт www.artcontract.ru
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