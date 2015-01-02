Движок галереи и соцсети

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки125 просмотров
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Суть проекта – что-то наподобие соцсети с функцией расширенной анкеты и галереи работ пользователей

Ориентироваться нужно на этот сайт www.artcontract.ru

9 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад