Джумла, поставить и настроить модуль выбора города

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки120 просмотров

добавить в джумлу модуль выбора города

примерно как тут:

http://joxi.ru/IeueUtg5CbD3XyITFjE

город- это ссылка.

при клике появляется меню с выбором города.

при выборе города меняется телефон справа.

телефон - в текстовом виде.

город - текст.

надо, чтобы город определялся автоматом и подтягивался.

есть также город "Другие города" - сюда относим, если город не определился.

срок,стоимость?

Joomla
11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров