Джумла виртумарт - облако тегов и раздел статей

$30
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка157 просмотров

1)флешное крутящееся облако тегов установить и настроить на товары в виртумарт

2)Сделать раздел статьи в виде новостной ленты и внизу чтобы листалка страниц была. ну коротко статья, кнопка подробнее и потом следующая статья, а внизу листалка

http://logoprom.kz/

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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Joomla
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров